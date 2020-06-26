舞台設計師否認襲撐警漢　官稱出拳屬合法自衛裁襲擊罪脫 (18:30)

報稱舞台設計師的被告姚少康（23歲）早前就另一案件在區域法院判囚4年，現正服刑。對於會否調查或拘捕本案事主尹廣培，警方案件主管表示現階段不便向公眾交代，需先考慮法律意見及判辭決定。

裁判官屈麗雯裁決指出，控辯雙方不爭議被告與事主案發曾發生肢體碰撞，案件主要爭議在於被告行為是否自衛，若是，其使用武力的程度是否合理。

屈官認為，事主案發時正參與「唱國歌撐警」活動，顯然與被告政見不同。根據庭上證供，事主首先從對面馬路衝向被告，「明顯有力」地捉住被告右手，及脫去其頭套，被告曾掙扎後退但不果，才出拳打向事主，最後被告掩面離場。

屈官形容事主行為「有敵意、迅速、突然、有力」，稱被告面對事主突如其來的襲擊，人身安全有即時危險，出拳自衛並非不合情理。

對於被告使用的武力程度，屈官稱被告與事主距離接近，沒有使用武器，亦不認同被告出拳出於報復或懲罰。加上與事主政見接近的人當時人多勢眾，被告卻獨自一人，故接納他在處境宭迫下自衛，裁定他罪名不成立。

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