李鵬飛追思會今舉行　林鄭月娥唐英年黃仁龍等到場悼念 (18:00)

會場內正中央放有飛哥照片，伴有「懷念李鵬飛先生」字句。場內播放影片，放映一幕幕飛哥生前與家人相聚，從政大事，主持電台節目，以至1983年率「青年才俊團」與當時立法局非官守議員張鑑泉、周梁淑怡、當時仍是大律師的李國能等上京，與已故國家領導人習仲勛談香港前途問題的照片。

兩旁放有多個花牌，致送者包括林鄭月娥、多位司局長、立法會主席梁君彥、前特首曾蔭權伉儷、長和系創辦人李嘉誠、唐英年、段崇智，以及理大校長滕錦光等。

飛哥太太、「徒弟」自由黨榮譽主席田北俊、與飛哥創立自由黨的周梁淑怡今日一早到場打點。一眾自由黨成員包括黨魁鍾國斌、副主席邵家輝、李鎮強等在會場內鞠躬致意。

飛哥生前深受不同政治陣營尊重，出席追思會的民主派包括民主黨元老何俊仁、楊森、李永達、劉慧卿、立法會議員黃碧雲、林卓廷和尹兆堅；公民黨立法會議員陳淑莊、資訊科技界莫乃光、會計界梁繼昌、教育界葉建源，以及立法會前議員黃毓民等。

劉慧卿在場外表示，民主黨對飛哥非常尊敬和懷念，向他致以崇高敬意。她表示，自己1991年入立法局（現稱立法會），十分尊重飛哥，懷念飛哥願意與不同政見的人和黨派合作做事，遺憾這種人現在少之又少，她又希望李太保重身體。

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