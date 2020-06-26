警屢不展示編號遭覆核稱因起底威脅　官：警獲公權力身分應公開 (16:30)

反修例示威中，「速龍」和防暴警多次執勤期間不展示警員編號。7名市民和香港記者協會早前入稟高等法院，就有關做法提司法覆核，案件今（26日）在高院續審。法官周家明指出，警察被賦予公權力，透過不同方式維繫法律與秩序，他們的身分理應公開，質疑警員以匿名方式執勤有何基礎。警務處一方回應稱，警員在涉及公安的情況下執勤，將置身於危險之中，形容「起底」的威脅屬警方近期考慮之一。
申請人為「守護孩子」成員陳基裘、去年6月12日右眼中槍的教師楊子俊、陳恭信、魯湛思、吳康聯、青年新政梁頌恆、「長洲覆核王」郭卓堅、以及香港記者協會。答辯人為警務處長。
代表警務處長的資深大律師杜淦堃表示，根據案例，歐洲法院接受警員有其他安排的協助下，可以匿名方式執勤，認為申請方主張警員必須展示警員編號的說法有誤。他稱，警員編號本身同屬匿名，惟個別警員的警員編號在不同情況下遭揭露，又形容行動呼號比警員編號更佳。
法官周家明問及，假如警員使用過分武力的情況變得普遍，市民在無法辨識個別警員的情況下，投訴機制又如何見得有效。杜淦堃回應表示，申請人沒就相關警員的行為作出投訴，形容申請方如欲證明投訴程序無效，他們理應先投訴，「給相關機制一個機會」，否則不應就此指控有關機制無效。