警屢不展示編號遭覆核稱因起底威脅　官：警獲公權力身分應公開 (16:30)

申請人為「守護孩子」成員陳基裘、去年6月12日右眼中槍的教師楊子俊、陳恭信、魯湛思、吳康聯、青年新政梁頌恆、「長洲覆核王」郭卓堅、以及香港記者協會。答辯人為警務處長。

代表警務處長的資深大律師杜淦堃表示，根據案例，歐洲法院接受警員有其他安排的協助下，可以匿名方式執勤，認為申請方主張警員必須展示警員編號的說法有誤。他稱，警員編號本身同屬匿名，惟個別警員的警員編號在不同情況下遭揭露，又形容行動呼號比警員編號更佳。

法官周家明問及，假如警員使用過分武力的情況變得普遍，市民在無法辨識個別警員的情況下，投訴機制又如何見得有效。杜淦堃回應表示，申請人沒就相關警員的行為作出投訴，形容申請方如欲證明投訴程序無效，他們理應先投訴，「給相關機制一個機會」，否則不應就此指控有關機制無效。

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