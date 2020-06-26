男生涉槌擊速龍被控襲警　官准警保密身分 (16:00)

被告為16歲男學生，他被控於去年10月7日在屯門青山公路新墟段與屯門鄉事會路交界襲擊警員X。

就控方的禁制令及保密安排申請，裁判官認為，控方未能提供足夠證據指X起底情況因公開後變得嚴重；又稱若無姓名，傳媒或會不積極報道，減少公眾提供證據的機會，不符合公眾利益。

裁判官又反駁公開身分會令警員無法再執勤、浪費培訓資源的說法，認為這與公開司法原則不相稱，但他考慮到警員身分曝光後會影響往後的保密工作，加上高院曾批出類似申請的案例，最終批准控方申請。

案發時任速龍小隊的X供稱，當日他穿速龍裝備，另穿上黑色外套及戴黑色帽，駕駛輕型貨車在屯門區巡邏。當他駛到事發地點時，有約40名黑衣人將雜物拋到路上並截停車輛，X下車觀察戒備，一名手持槌的黑衣人在對面馬路跑過，X大叫「警察咪郁」，並上前追截。被告被截停時，轉身舉起槌擊打X，但沒有打中。被告逃跑但再被截獲，以槌擊中X的右肩，X終制服被告。

聆訊下午繼續。

其他報道：七一遊行遭警反對 區議員徐子見：恐歷史寫「國安法在無遊行反對下通過」

其他報道：勞福局7月起調高在職家庭津貼最高金額 兒童津貼增幅最高達四成

其他報道：被利誘開戶以空殻公司洗黑錢逾59億元 內地婦認罪囚6年8個月