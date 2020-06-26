被利誘開戶以空殻公司洗黑錢逾59億元　內地婦認罪囚6年8個月 (13:51)

法官判刑時稱，無證據顯示被告張靜（63歲）實際操作涉案的戶口，以及事前知悉款項與洗黑錢有關。法官考慮到被告並非案件主腦，亦不涉及跨境洗黑錢，故以10年監禁為量刑起點，被告認罪可扣減三分一刑期，判囚6年8個月。

案情指稱，被告2011年1月成為一間電子零件買賣公司的董事，一個月後以該公司的名義開設銀行戶口。2011年3月至2012年6月期間，該戶口成交量龐大，存款共59.7億港元，大部分存款入帳後就被提取，特徵與洗黑錢模式相符。

被告警誡下承認經朋友介紹，結識了一名本地男子，對方以每月人民幣300元為誘因，指示被告開戶，另以2000元報酬利誘被告簽署大量商業登記文件。被告稱她從未用過涉案戶口，成功開戶後已把存摺、密碼等交予該名男子。

東九龍總區重案組署理總督察沈灝旻在庭外表示，會繼續調查其他涉案者，包括懷疑唆擺被告犯案的本地男子，並提醒市民小心，別為「搵快錢」而被人利用。

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