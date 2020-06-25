元朗「Yoho端午節和你shop」　警方拘捕多人 (16:15)

【16:15】警方於facebook稱，示威者在商場內非法集結，導致商場市民走避及店舖落閘，現正拘捕及驅散示威者，警告於元朗商場內聚集的示威者立即停止違法行為。

【16:00】警方在商場內拘捕最少10人。

【15:30】至下午3時許，早前落閘的商舖重新開門，部分市民再次於商場聚集遊走及高叫口號，其間有8名便衣警截查數名青年，遭途經市民指罵，該批便衣警即拔出胡椒噴劑及伸縮警棍指嚇，其間有警員向記者揮棍，推跌一名女記者。數分鐘後，大批防暴警再次進入商場增援，於扶手電梯旁拉起封鎖線，其間商場內響起警鐘，並廣播稱商場因應緊急情況需要疏散。

【14:41】數十名防暴警原於西鐵元朗站內持胡椒球槍戒備，並截查途經市民，至近2時半，大批防暴警連同速龍小隊進入Yoho Mall中庭拉起封鎖線，有部分商舖見狀拉下鐵閘關門，原先在商場聚集群眾隨即散去。防暴警逗留數分鐘後撤走，退至Yoho Mall下交通交匯處。