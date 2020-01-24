元朗「Yoho端午節和你shop」　警四度入商場拘捕12男女涉非法集結 (21:00)

【21:00】警方表示，今日下午約2時，有人在元朗朗日路一商場進行公眾活動，在商場內聚集及叫口號，警方遂派員到場驅散及截停搜查。行動中，警員拘捕7男5女，年齡介乎14至55歲，涉嫌非法集結。其間，警方未有就《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》發出定額罰款通知書。

另外，一名55歲男子在商場內因拍照問題與一名54歲女子爭執，他其後懷疑以手襲擊該名女子。警方拘捕該名男子，懷疑與案有關。案件暫列普通襲擊，交由元朗警區刑事調查隊第四隊跟進。

【19:40】下午5時許，一名中年女子稱被一名中年男子非禮，防暴警察第三次進入商場調查，有警員手持防暴槍及胡椒球槍在場拉起封鎖線，又詢問現場市民有否目擊事件，事後兩人均被警員帶走。現場有人稱，事發時兩人懷疑因政見爭執，其間男子疑以手推開女子，懷疑過程中有人曾觸碰該女子胸部。

警方拘捕行動後，有兩名年輕男子繼續在中庭高叫反修例口號。至傍晚7時，突然有便衣警上前帶走二人，並拔出警棍及胡椒噴劑指嚇上前了解的記者及區議員，有便衣警最少兩度施放胡椒噴劑。其後大批防暴警察第四度進入商場，曾向商場1樓舉起胡椒球槍。

混亂間，區議員林進、何啟明及最少一名途人被噴中，需要義務急救員協助冲洗。何啟明「中椒」後面部紅腫，狀甚痛苦；林進需要以敷料減輕痛楚；一名女途人眼部及雙臂沾有胡椒噴劑，有熱心市民找來番梘水為她緩解痛楚。

林進接受急救後向記者表示，原先到場是想了解商場內示威者是否需要協助，詎料有示威者被帶走，他稱當時想詢問便衣警以什麼理由帶走二人，即被胡椒噴劑噴臉。他說另一區議員伍健偉已到警署向被帶走的兩人提供協助。

【16:15】警方於facebook稱，示威者在商場內非法集結，導致商場市民走避及店舖落閘，現正拘捕及驅散示威者，警告於元朗商場內聚集的示威者立即停止違法行為。

【16:00】警方在商場內拘捕最少10人。

【15:30】至下午3時許，早前落閘的商舖重新開門，部分市民再次於商場聚集遊走及高叫口號，其間有8名便衣警截查數名青年，遭途經市民指罵，該批便衣警即拔出胡椒噴劑及伸縮警棍指嚇，其間有警員向記者揮棍，推跌一名女記者。數分鐘後，大批防暴警再次進入商場增援，於扶手電梯旁拉起封鎖線，其間商場內響起警鐘，並廣播稱商場因應緊急情況需要疏散。

【14:41】數十名防暴警原於西鐵元朗站內持胡椒球槍戒備，並截查途經市民，至近2時半，大批防暴警連同速龍小隊進入Yoho Mall中庭拉起封鎖線，有部分商舖見狀拉下鐵閘關門，原先在商場聚集群眾隨即散去。防暴警逗留數分鐘後撤走，退至Yoho Mall下交通交匯處。