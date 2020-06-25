新冠肺炎｜政府6．30起每戶派10個即棄口罩　市民毋須預先登記 (16:11)

商務及經濟發展局今日（25日）公布，政府將由下星期二（30日）起，透過香港郵政免費派送口罩至全港每個住宅地址，每戶一包，內附10個即棄的成人口罩，該些口罩是政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩。