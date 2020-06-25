新冠肺炎｜政府6．30起每戶派10個即棄口罩　市民毋須預先登記 (16:11)

商務及經濟發展局今日（25日）公布，政府將由下星期二（30日）起，透過香港郵政免費派送口罩至全港每個住宅地址，每戶一包，內附10個即棄的成人口罩，該些口罩是政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩。
政府免費派送口罩要點：
．香港郵政的派遞服務覆蓋全港約288萬個住宅地址
．香港郵政會由6月30日開始陸續派送口罩，市民毋須預先登記
．市民的住宅信箱如果尺寸足夠，郵差會將一包10個的口罩（230毫米乘135毫米）放入信箱內；否則會上門派遞
．若沒人應門，郵差會留下通知卡，市民可以憑卡在28個工作天內到指定郵局領取口罩
．有關派遞詳情，可瀏覽香港郵政短片：https://youtu.be/p1e0jkbQkcU
．至於香港郵政派遞服務未能覆蓋的少數住宅，政府會安排其他方法，包括在社會福利署和各區民政事務處的協助之下另行安排派送
．市民如對是次派送口罩的安排有任何疑問，可由明日（26日）早上9時起致電熱線183 6136，或電郵至enquiry@maskdistribution.hk查詢
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