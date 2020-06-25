端午節｜糉、粽、糭哪個字才正確？中文系講師「糉」字逐個解 (08:05)

「糉」

洪若震認為，三個字中，「糉」才是正字。他指出，網上很多資料稱「糉」收錄於東漢的《說文解字》，其實是錯的，此字出現於北宋時整理的《說文解字新附》：「糉，蘆葉裹米也。从米㚇聲。」「糉」早於西晉周處的《風土記》已有記載，有種食物叫「角黍」，又叫「糉」。

「粽」

「粽」字估計最早出現於魏晉南北朝，最遲在唐宋之間。北宋《玉篇》、《廣韻》都有收錄「粽」， 為「糉」的俗體字。後來的《集韻》及《類篇》，亦把「粽」當作「糉」的異體字。由此可見，「粽」字在宋朝已經很流行。

「糭」

「糉」和「粽」都是形聲字，右邊的「㚇」、「宗」都是聲旁，至於有四點的「糭」，洪若震指出是錯的，他說，此字在古籍中極少出現；「糭」右邊加了四點的部件根本不成字。

為何「糉」會多了四點？洪若震估計，第一是飾筆的原因，即寫字時多手加上去的裝飾筆畫；第二是糉與米有關，「乂」加了四點打斜看就如「米」字，民間較能接受。

在語源學上，洪若震個人認為，「稯」極可能是「糉」的祖先。「稯」收錄於《說文解字》，有「束」的意思，即禾捆成束，四十束禾為一「稯」。它不是糉，古代糉用線捆扎，故「糉」字可能發源代表捆扎的「稯」字。

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