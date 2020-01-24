培正副校長疑參與反「港區國安法」聯署　教協：勿政治干預　教育局：不應違守則 (23:15)

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教協稱，按《香港教育專業守則》第3.1段，教師「作為公民，專業教育工作者應享有法律賦予的一切權利及基本人權」，強調教師在不影響教育工作的前提下一樣享有言論自由；又指是次聯署與教學工作無衝突，亦沒鼓吹任何違法行為，強烈要求教育局勿作政治干預，停止打壓教師表達自由。

教育局反駁，《香港教育專業守則》亦明確指出教師「與學生討論問題時，應盡量保持客觀」，教師實不應與校內個別學生一同參與學校名稱相關組織的政治聯署表態，「由於其職務身分顯而易見，有關行動不再是純粹私人意見」，而會對校內其他學生構成影響和壓力，並不適宜。

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