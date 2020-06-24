11內地人迪拜抵港不准轉機內地滯機場5日　10人送檢疫中心 (21:45)

新型冠狀病毒疫情持續，禁止非港人經機場入境香港的措施仍生效，亦不可轉機內地，本報獲悉日前有11名內地人由迪拜乘航班抵港，圖經香港入境內地，惟沒持有有關登機證而滯留機場。機管局回覆時證實，有11名旅客於本月20日由迪拜來港但沒有持有可前往目的地的登機證，其中一人今日（24日）返回迪拜，而另外10人繼續滯留機場。衛生防護中心表示，該批旅客所乘航班有超過20名乘客確診新冠肺炎，現正安排該批旅客以專車送往指定檢疫中心作檢疫隔離。據了解，10人將會送往鯉魚門檢疫中心。
機管局發言人表示，於6月20日收到報告，有11名旅客經阿聯酋航空EK380由迪拜抵港後，欲轉機前往內地，但他們並沒持有可前往目的地的登機證。機管局知悉事件後已即時聯絡航空公司，航空公司亦已提供旅客返回出發地的安排。
發言人補充，其中一名旅客已於6月24日乘坐阿聯酋航空航班返回迪拜，惟其他旅客則仍未接受安排。旅客逗留期間，航空公司亦有提供餐券及毛氈。
有報道稱其中一名滯留者自稱被通緝，警方回覆查詢表示，經調查後確定該男子無被警方通緝。案件列作「雜項事件」，無人被捕。
在現行措施下，航空公司在外地接受旅客登機前往香港國際機場過境或轉機時，都必須預先確認目的地接受轉機入境旅客，並已於出發地辦理登記手續及持有登機證列印本，其行李亦須貼上前往目的地的行李標籤。航空公司有責任了解各地的入境限制及檢疫要求，避免旅客滯留機場。目前香港機場的轉機服務不包括以內地為目的地。
翻查資料，本月20日抵港的阿聯酋航空EK380航班上，有26名來自巴基斯坦的乘客，在本港確診感染新型冠狀病毒，是至今最多乘客確診的航班。
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