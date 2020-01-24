港區國安法｜律師會：特首委任法官損害司法獨立　質疑內地管轄權可否保障人權 (20:45)

人大法工委就「港區國安法」的說明提及，由香港特首委任若干法官審理國安案件，此安排在港惹起爭議。繼大律師公會發聲明表示質疑後，香港律師會今日（24日）亦發表聲明，指出「關注此指定法官程序，將賦予行政長官監察及影響司法機構的權力。這程序（或公眾對此程序產生的觀感）會損害司法獨立」。律師會並表示，司法獨立是香港作為普通法司法管轄區的司法制度重要基石，不容削弱。
律師會在聲明稱，深信以上指定法官程序，只應根據司法人員推薦委員會的建議；若指定前任法官，須符合《基本法》第88和第92條的要求，認為終審法院首席法官在合適情況下應獲諮詢。律師會指出，一直以來的慣例是特首委任法官和司法人員時，應根據司法人員推薦委員會的建議行事，港區國安法應依循此慣例。
對於港區國安法的說明指出，內地在「特定情形」下對國家安全案件行使管轄權，即把涉案者送到內地審訊，律師會認為這引起另一關注，因為這「似乎表示香港居民可能受到香港以外法院的司法程序所管轄」。律師會質疑在此安排下，基本人權包括公平審訊權是否獲妥善保障，要求當局澄清。
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