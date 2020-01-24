港區國安法｜律師會：特首委任法官損害司法獨立　質疑內地管轄權可否保障人權 (20:45)

律師會在聲明稱，深信以上指定法官程序，只應根據司法人員推薦委員會的建議；若指定前任法官，須符合《基本法》第88和第92條的要求，認為終審法院首席法官在合適情況下應獲諮詢。律師會指出，一直以來的慣例是特首委任法官和司法人員時，應根據司法人員推薦委員會的建議行事，港區國安法應依循此慣例。

對於港區國安法的說明指出，內地在「特定情形」下對國家安全案件行使管轄權，即把涉案者送到內地審訊，律師會認為這引起另一關注，因為這「似乎表示香港居民可能受到香港以外法院的司法程序所管轄」。律師會質疑在此安排下，基本人權包括公平審訊權是否獲妥善保障，要求當局澄清。

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