涉將還押男子口罩帶離荔枝角收押所　在囚者、區議員方浩軒及助理被捕 (18:50)

深水埗警區重案組第一隊主管陳文靜稱，懲教人員翻查閉路電視片段發現，有在囚者於公務探訪期間，企圖把一個包裝袋偷運出收押所，內有一個由政府派給在囚者使用的口罩。警方其後拘捕3名男子，年齡介乎21至39歲。據悉，事發時在囚男子把口罩夾於文件遞給方浩軒及議員助理。

根據懲教署紀錄，暫顯示該區議員僅一次探望涉案在犯者，案件交由深水埗警區重案組第一隊調查。陳文靜續說，調查過程中，警方有理由相信涉案者對政府派給在囚者的口罩有意見，但強調不會揣測其背後動機及意圖。

總懲教主任（審核及保安）馮振遠表示，收到情報得知涉案在囚者把一些物品偷運給公務探訪者，署方人員其後進行監視，並把案件交由警方處理。他解釋，公務探訪一般是律師、公職人員或紀律部隊人員與在囚者見面，須事先申請，申請獲批後，相關人等會在一間獨立房間見面，房間內有桌子，方便交收或簽收文件，有別於一般探訪房間，此類房間無玻璃阻隔雙方，但因應疫情現時有一塊屏陣遮擋。