將軍澳厚德商場百佳扶手梯突故障　4人輕傷送院 (22:40)

傷者年齡介乎48歲至84歲，分別手腳及臉部受輕傷送院。事發地點為商場一樓通往二樓百佳超級市場的上行電梯，由百佳管理。本報記者在下午抵達現場，當時上下行電梯皆暫停運作，涉事上行電梯則被圍板圍封，一旁有警員駐守。據貼在涉事電梯上、由機電工程署簽發的准用證，准用證將於今年9月6日屆滿。

機電署指出，經調查後懷疑事故起因是自動扶手梯的扶手帶出現速度差異而導致4名乘客跌倒受傷。署方稱，有關自動扶手梯將會由註冊自動梯工程人員作全面測試及檢驗，確認操作狀況安全後才恢復運作。該扶手梯的保養承辦商為好歷香港升降機有限公司。

香港電梯業總工會理事長謝景華指出，扶手梯的扶手帶及梯級的運行速度不一致，或因此令乘客在電梯上失平衡跌倒，波及後方的人。他解釋，梯級與扶手帶各由驅動裝置推動，他相信事故因裝置的鬆緊度互不匹配所致，令梯級與扶手帶的運行快慢不一。

百佳回覆本報查詢稱，涉事電梯每月會由扶手梯承辦商作檢查保養。上次檢查在前日（22日）完成，當時所有機件運作正常、符安全標準。有關扶手梯已由機電工程署發出有效准用證，於年初完成滿載測試（loading test） 。百佳已聯絡扶手梯保養承辦商跟進，並要求承辦商徹查事故成因，提供報告。