健康碼Q&A｜合資格者離港前須網上申請及下載 (19:30)

Q：健康碼用途？

A：粵港兩地政府會互相認可由合乎標準指定檢測機構進行的新冠病毒檢測結果，並透過兩地的「健康碼」進行互認。港府將開發「香港健康碼」系統，讓本港參與先導計劃者把病毒檢測結果上載至該碼。

在先導計劃首階段，可獲豁免檢疫的人數或適用範圍將有限制。如人數有限額，港府會考慮合適的機制分配限額，例如透過預約制度等。豁免者亦須在出境前14天不曾離開香港或廣東。

Q：健康碼如何申請？

A：新冠肺炎檢測結果呈陰性的合資格者，離港前可使用智能手機或流動裝置，透過瀏覽器接達電子平台，在網上申請「香港健康碼」，並下載於相關手機或裝置。

參與先導計劃的人可自行選擇將「香港健康碼」轉換至廣東的「粵康碼」系統，作入境廣東的健康申報用途。由廣東到港的合資格者亦可選擇「粵康碼」轉碼功能，把有效核酸檢測結果直接轉換至填寫入境香港的電子健康申報表平台。

Q：在哪裏進行新冠病毒檢測？

A：豁免者須在香港特區政府認可的私家醫院、診所或化驗所，進行新冠病毒檢測，檢測結果必須呈陰性。港府正與私營檢測業界探討如何在保持檢測水平下盡量降低成本，從而降低檢測價格。

Q：個人資料會否有外泄風險？

A：「香港健康碼」的電腦系統只會收集申請者的基本個人資料和核酸檢測結果，作申請健康碼之用。政府亦會委聘獨立第三方進行私隱影響評估和資訊保安風險審計，並確保系統及數據轉換的過程符合《個人資料（私隱）條例》（第486章）的規定和香港特區政府的資訊科技保安政策及指引。

新冠肺炎 相關報道：

健康碼｜憂個人資料藉健康碼交內地 陳肇始：資料只供申請用 獨立第三方評估私隱保安風險

本港增兩宗菲律賓輸入個案 連續11天無本地確診