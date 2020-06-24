悼周梓樂男子控掟磚襲警脫罪　片段證報稱遇襲警長沒被擊中 (18:30)

被告林耀庭（34歲）得悉脫罪時眼泛淚光，與親友相擁。他早前否認去年11月8日在銅鑼灣崇光百貨外襲擊警署警長魯君樑。

裁判官林希維裁決時表示，控方呈堂的影片沒有拍下警員追捕擲磚者過程，故法庭相當依賴拘捕被告的警員謝南偉及事主魯君樑的供辭。謝南偉供稱目睹疑犯投擲物品，但從片段可見，他當時望向右方，擲磚者位於其左方；直至市民四散，謝南偉才望向左方，故法庭不相信他目睹案發經過，其口供並不可信。

林官續指出，魯君樑供稱受襲後有途人從右方走近，所以要施放胡椒噴霧，但從片段可見，市民當時已散開；基於疑點利益歸於被告，林官裁定被告襲警罪不成立。

被告散庭後向記者表示，被捕時遭警員以膝頭壓頸，又被胡椒噴霧噴眼。他說這場官司影響他求職，種種問題令他患上抑鬱症，現在獲判無罪才鬆一口氣。

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