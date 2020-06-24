西灣河企圖搶槍案官禁發布警員及家屬資料　警拘兩人涉藐視法庭 (16:18)

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組警司譚威信表示，法庭批准匿名令及禁止報道令後，有人在社交平台上發布受保護者的資料，包括姓名、相片等個人資料。警方經調查後，今早於大嶼山及港島南區拘捕兩名分別33歲男社工及51歲無業男，涉嫌藐視法庭，並檢走一部電腦及兩部手提電話調查。譚威信稱，暫未有證據證明兩人相識，正調查兩人犯案動機，不排除有更多人被捕。

去年11月11日「三罷」期間，21歲學生周柏均在西灣河被警員以實彈擊中腹部，一度命危。他與同日被捕的胡姓學生事後被指涉嫌搶警槍，被控阻差辦公、企圖搶劫及企圖在合法羈押下逃脫等罪，於本月2日於西九龍裁判法院提堂時，控方為案中警員申請匿名令及禁止報道令，提及有人事發後到警員兩名女兒就讀學校包圍，令她們受驚要撤走，其後更要退學，以及多次收到恐嚇信息，一家人要接受心理輔導，裁判官當日聞言後表示禍及警員無辜的妻女，死亡威脅非常嚴重，考慮到事件進入新階段，「另一輪攻擊好大機會發生」，批准其申請。

【案件編號：WKCC1553/2020】