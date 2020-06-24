禁電子煙立法擱置憂入侵年輕人市場　校長促立法會參選人全面禁煙納政綱 (17:00)

吸煙與健康委員會與多個學界及家長團體今午（24日）會見傳媒，委員會主席鄺祖盛對於吸煙率上升感擔憂，引述統計處最新調查指出，分別有2.3%及0.8%中小學生曾吸食加熱煙，他擔心在立法空窗期及暑假期間，相關產品會入侵年輕人市場。委員會促請政府全面檢討控煙策略，盡快重啟禁煙立法時間表。

香港小學教育領導學會副主席、小學校長張勇邦表示，全面禁煙相關條例草案中止審議不代表煙草無害，期望政府在暑假加強宣傳教育，並促請有意參選立法會的人，未來將全面禁止另類吸煙產品加入參選政綱，展示「真正關心香港未來主人翁」的決心。

食物及衛生局長陳肇始表示，對《2019年吸煙（公眾衛生）（修訂）條例草案》中止審議非常失望及遺憾，官方提出修例旨在防止另類吸煙產品在港植根，以免吸引年輕人吸煙及危害健康。她稱中止審議不代表控煙工作結束，希望市民繼續支持禁制電子煙及加熱煙，政府亦會於下個立法會期盡快重啟修例，同時會因應最新數字調整控煙策略。

相關報道：吸煙率16年首升 委會：嚴重警號（6月9日）