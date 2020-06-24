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港區國安法｜黃碧雲提休會辯論港區國安法　梁君彥不批准 (16:00)

下午立法會大會上，民主黨議員黃碧雲提出休會待續，要求讓立法會議員就全國人大常委會法工委作出的「港區國安法」說明，向人大常委會表達意見。休會15分鐘後，立法會主席梁君彥不批准。

梁君彥稱，明白黃碧雲要求辯論的事宜受各界關注，指出黃碧雲發言時提及港區國安法有可能短期內通過，但未有確實資料令他信納法律將可在短時間內通過。他又說，議員有不同渠道表達意見，毋須在今次大會以休會待續形式向全國人大常委會表達；本屆會期餘下3次會議，仍有大量議程需要處理。

黃碧雲在會議廳外批評梁君彥「濫權」、「做中共走狗」，封殺立法會內對司法存亡的討論。她批評，港區國安法不諮詢60多名立法會議員，特首林鄭月娥不公開條文、不諮詢香港市民，造成香港民意「全面撐國安法」。她對此嚴正抗議，斥做法剝削立法會權力，她會堅持要求梁君彥開放立法會平台予議員發聲。

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