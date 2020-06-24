港區國安法｜郭榮鏗：司法獨立、管轄權概念不同　張勇不太明白港制度 (15:30)

他批評，就港區國安法罪行，中央在特別情況會直接管轄，這會影響香港法院在基本法下的管轄權。他又稱，香港法官是根據獨立委員會推薦，由特首接納再任命，竊聽條例都是經過此程序任命法官，「而不是特首直接挑選後，再問司法機關意見」。郭榮鏗批評，「張勇唔係好明香港制度。」

至於張勇提到沒有「一刀切」完全禁止有外國居留權的法官審國安法案，但又說他們可能出現「雙重效忠」，郭榮鏗被問到這是否暗示特首指定法官時要識趣？他說，「查案、檢控、審案都係佢」，質疑特首不識挑選法官，並稱很多香港法官是外籍，很多人有外國護照，但不影響法官宣誓後效忠特區；而很多外國法官都在香港住了很長時間，張勇的說法對他們不公平。

郭榮鏗又批評，昨日中聯辦座談會是閉門造車、一場戲。

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