舞台燈光師認持汽油彈企圖縱火　判囚4年 (16:17)

【16:15】法官胡雅文判刑表示，被告承認「有意圖而企圖縱火」罪，顯示他有額外犯罪意圖，其刑責比起一般縱火罪重。縱使辯方力陳被告僅企圖以汽油彈燃燒路障，而非投向警方，法官認為被告依然罔顧正凊理路障的警員安危。

法官續指，絕不接納被告使用汽油彈表達政見，強調被告行為絕不可以與和平示威混為一談，並形容他是「罪犯」，而非「示威者」；加上被告案發的衣著裝備，攜備汽油彈到場等因素，均顯示他有預謀犯案，以及存心隱藏身分。

法官表示，即使被告背景良好，沒有案㡳，此案的嚴重性及帶來的潛在風險本身已足夠判處他長刑期。法官斥被告行為蔑視法紀，幸好警員及時阻止被告投擲汽油彈，否則後果不堪設想。

對於「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，法官以2年半為起刑點，「有意圖而企圖縱火」罪的起點則為6年。法官稱被告認罪是唯一求情因素，沒有其他減刑餘地，兩罪刑期同期報行，被告的總刑期為4年。

【15:07】辯方早前在庭上讀出被告姚少康親撰的求情信，信中透露「自從反修例運動發生，衝突事件時有發生，面對社會不公，公義不能彰顯的時候，我和身邊的人都迫不得已要發聲，社運和家庭的選擇亦令本人相當困擾」。他又指出，「在保釋外出的第七天，家中病母去世，我深感後悔和自責，後悔當初沒有照顧她的感受，病情惡化亦不能加以照顧，在家中的數十日，及以後的將來，只餘下我和爸爸相依為命，我只想在爸爸有生之年繼續照顧他」。

案情指出，去年10月13日，數以百計示威者在將軍澳一帶堵路及縱火，警方傍晚約6時半前往唐明街及唐俊街交界清場。當時4名休班警在附近觀察，目睹被告手持汽油彈及打火機，遂上前將其制服。被告警誡下承認購入白電油，打算用以製作汽油彈並投向路障以阻止警方推進。

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