港區國安法｜郭榮鏗：特首委法官存角色衝突　蘇紹聰：港區國安法憲制地位等同《基本法》 (12:15)

法律界公民黨立法會議員郭榮鏗今早（24日）於港台節目指出，特首既是維護國家安全委員會主席，又可委任法官審理國安案件，同時負責行政及司法，會有角色衝突，雖特首林鄭月娥稱委任法官時會諮詢首席法官，但下任特首未必會這樣做，認為屬「人治」做法。律師會前會長、司法人員推薦委員會委員蘇紹聰於商台節目表示，不少法律團體無正視港區國安法法律地位問題，指出國家憲制秩序中，港區國安法的憲制地位等同《基本法》。
行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞在港台節目表示，由哪個法官審案及是否出現「雙重效忠」或利益衝突，要視乎實際有國安案件出現時才知道。他又認為，全國人大常委會的決定尊重港人有關法官國籍問題的意見，提出折衷方案，認為名單需要留有空間可替換法官。他舉例，若有案件涉及外國人，而審理的法官屬同一國籍，可能會出現兩難，因此要有機制由沒有衝突的法官審理。
郭榮鏗又稱，特首不清楚法官的專才及工作量等，質疑特首憑什麼去挑選適合審理國安案件的法官。
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