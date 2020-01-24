港區國安法｜郭榮鏗：特首委法官存角色衝突　蘇紹聰：港區國安法憲制地位等同《基本法》 (12:15)

行政會議成員、民建聯立法會議員張國鈞在港台節目表示，由哪個法官審案及是否出現「雙重效忠」或利益衝突，要視乎實際有國安案件出現時才知道。他又認為，全國人大常委會的決定尊重港人有關法官國籍問題的意見，提出折衷方案，認為名單需要留有空間可替換法官。他舉例，若有案件涉及外國人，而審理的法官屬同一國籍，可能會出現兩難，因此要有機制由沒有衝突的法官審理。

郭榮鏗又稱，特首不清楚法官的專才及工作量等，質疑特首憑什麼去挑選適合審理國安案件的法官。

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