培正中學副校長疑參與聯署反對「港區國安法」　教育局接投訴促學校解釋 (23:07)

香港培正中學一批師生及校友早前參與反對「港區國安法」聯署，有傳媒報道，其中一名聯署人與該校副校長同名。教育局今晚（23日）回覆稱，收到有關培正中學聯署的投訴，正按既定程序嚴肅處理，並已要求學校跟進、解釋及提交報告。
教育局強調，所有教學人員，特別是學校管理層，必須以身作則，不應於未經校方同意下，在校內、校外參加與學校名稱相關或在觀感上令公眾聯想到學校的活動及主張，其參與不但可能誤導公眾以為是代表學校立場，亦可能會影響其他教師及學生或造成壓力。
培正中學：不容學生受政治爭拗影響
香港培正中學今日於校網張貼聲明稱，學校是學生安心學習的地方，平和有序的校園環境氣氛對學生的學業和成長至為重要，不容干擾。校方表示，培正創校130年，向來本着真理和愛心教育學生，原則不會改變，全體教職員將秉持一貫的專業精神，謹守崗位，不容許學生受到個人政見及政治爭拗影響。
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