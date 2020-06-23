書展7．15至21舉行　貿發局：書商須在港法律框架下展出書籍 (19:48)

有組織表示會到書展「掃獨」，檢舉內容與港獨有關的書籍，周啟良則提醒市民在書展需要顧及別人，若然影響到他人，會請該人離場。

新型冠狀病毒疫情仍然雖稍緩，但周啟良表示書展仍會有多項防疫措施，包括新增晚間入場票價優惠等；此外，所有入場者需佩戴口罩，周啟良呼籲市民每揭一本書便消毒雙手。大會亦將會向每名入場者提供免洗搓手液一支，派完即止。

香港書展詳情如下：

日期：7月15日至21日

地點：灣仔香港會議展覽中心

票價：成人票25元、小童票10元

晚間入場票價優惠：

．市民於7月15、16、19及20日晚上7時後入場，票價10元

．凡以正價購買7月15或16日門票的人，可以憑完整票尾免費於7月17至19日任擇一晚上7時後入場，另於7月20日晚上7時後可再免費入場一次。

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