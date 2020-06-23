書展7．15至21舉行　貿發局：書商須在港法律框架下展出書籍 (19:48)

香港貿發局主辦、第31屆香港書展將於7月15至21日在灣仔香港會議展覽中心舉行，今年書展及運動消閒博覽預計吸引超過730家展商參展。貿發局副總裁周啟良今日（23日）三度被問到全國人大會議通過制訂「港區國安法」的決定草案，參展商能否銷售政治書，他表示貿發局不會預先審查，書商需自律，會「提醒所有參展商，展出要在香港法律框架下進行」。
有組織表示會到書展「掃獨」，檢舉內容與港獨有關的書籍，周啟良則提醒市民在書展需要顧及別人，若然影響到他人，會請該人離場。
新型冠狀病毒疫情仍然雖稍緩，但周啟良表示書展仍會有多項防疫措施，包括新增晚間入場票價優惠等；此外，所有入場者需佩戴口罩，周啟良呼籲市民每揭一本書便消毒雙手。大會亦將會向每名入場者提供免洗搓手液一支，派完即止。
香港書展詳情如下：
日期：7月15日至21日
地點：灣仔香港會議展覽中心
票價：成人票25元、小童票10元
晚間入場票價優惠：
．市民於7月15、16、19及20日晚上7時後入場，票價10元
．凡以正價購買7月15或16日門票的人，可以憑完整票尾免費於7月17至19日任擇一晚上7時後入場，另於7月20日晚上7時後可再免費入場一次。
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