竹篙灣檢疫中心監工驗收工程遭圍毆　警拘3工人 (17:15)

根據該段WhatsApp對話，一名土木工程署監工於事發前一日到工地驗收一項工程時，因拒簽滿意紙令數名工人需要加班至深夜，至翌日再返回工地時，即遭多名工人怒斥，繼而被圍毆，事後需送院治理。

土木工程署回覆稱，涉事的工程為「竹篙灣臨時檢疫設施之工地平整、基礎設施及建築工程」（編號CV/2020/07），屬於承建商為中國港灣工程有限責任公司，工程預計於本月底完工。前日早上約10時，一名土木工程署監督人員工作期間，遭3至4名分判商工人襲擊受傷，隨後到醫院治療，並於同日下午出院。遇襲監工已報警。

警方回覆稱，當日接獲一名36歲姓郭男子報案，稱於早上9時許於大嶼山竹篙灣一地盤內因工作表現問題與3名工人爭執，其間遭對方以手襲擊，一部手提電話被毁，事主報稱頭及手受傷，自行前往北大嶼山醫院治理後報案。

警方於同日下午返回案發地盤拘捕3名男子（33至36歲），涉嫌襲擊致造成實際身體傷害及刑事毁壞，3人保釋候查，案件交由大嶼山警區刑事調查隊第4隊跟進。

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