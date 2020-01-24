社工7．27阻差辦公罪成囚一年　高院批保釋待上訴　劉家棟：人道救援是天職不會後悔【短片】 (18:25)

劉家棟（案發時23歲）今由資深大律師彭耀鴻、大律師李安然代表。他步出犯人欄時，不時望向公眾席上的父母和女友。

劉家棟於下午5時許獲釋並步出高等法院，他表示身為社工，進行人道救援是天職，無論結果如何都不會後悔，而且自己「能在監獄用身和心感受抗爭者絕處的傷痛」，與抗爭者同行是一種福分。他坦言對案件上訴的信心不大，「因為司法制度已淪為政府的清算工具」。

劉家棟提及他在羈留所結識一名年齡相約的抗爭者，對方預計會判4年監禁。劉家棟發言時一度哽咽：「他跟我說，想將香港紋在身上，但其實是香港欠了他，香港人心裏面應該刻上他的名字」。

今早數百支持者庭外聲援

今早數百名支持者在高院外聲援劉家棟。有人高喊「撐家棟，撐社工」的口號，亦有人叫「家棟，我哋一齊番屋企！」

劉家棟上周三（17日）被裁定阻差辦公罪成，現正服刑，為首名在反修例運動中被判監的社工。

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