兩青年認將軍澳停車場燒車還押候判 (13:40)

兩名被告分別為謝俊傑（24歲）及陳家傑（19歲）。首被告現職太陽能板安裝員，他求情表示因家庭問題曾入住寄宿院舍，在內誤交損友引致犯案，他並不知放火真正原因，亦與車主沒有結怨，望法庭念及事件中無人受傷輕判。

次被告現職汽車美容學徒，求情稱患讀寫障礙，只有中二程度，和身在內地的父母關係疏遠，與外婆相依為命，案發後亦不敢告訴外婆。辯方續稱，次被告有反省及後悔，「好愚蠢做咗𠵱個行為」，強調只收指示犯案，並非始作俑者，望法庭輕判。

案發於前年9月26日凌晨5時許，有人從景林邨多層停車場取車離開，駛經2樓時發現一輛車正在燃燒，遂馬上通知停車場管理員並報警。事件中共有26輛汽車受波及，損失合共約230萬元。

停車場閉路電視及附近車輛行車紀錄儀均拍攝到兩名被告案發在場，警方後來將兩人拘捕。

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