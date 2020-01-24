港區國安法｜林鄭月娥稱草擬法官名單會諮詢首席法官　不存在行政干預司法因特首有雙重身分 (11:10)

林鄭月娥反駁，稱特首只會指定來自各級法院的法官的名單，而非指定由哪個法官去審哪宗案件，因此當有國安案件時，並非由特首指定的個別法官去審理指定案件；而當有涉及國安案件時，仍會由司法機構負責分派法官聽審。她強調，處理國安案件的法官，全都來自現行機制產生的法官。

林鄭月娥：與眾法官亦沒有私下交往

林鄭月娥又稱，特首並不認識所有法官，她與眾法官亦沒有私下交往，更不會認識各法官的專長，所以她在指定法官名單時，必定會向首席法官諮詢，但她不能改變草案中由特首委任法官的寫法。

對於終審法院首任首席法官李國能發聲明稱，應由獨立的司法機構決定審理「港區國安法」案件的法官，不受行政機關的干預，林鄭月娥表示尊重說，有人仍認為特首只是行政機關的首長，處理司法機關的事好像不太恰當或屬干預，她重申，特首有雙重身分、雙重問責制，既是行政機關首長，也是整個特別行政區的首長。

林鄭月娥：限制審理國家安全案件的法官國籍不罕有

至於外界有意見主張「港區國安法」明文規定負責審理國安案件的法官不能有外國國籍，林鄭月娥表示，「港區國安法」草案主要內容，看不到有哪一條會違反《基本法》中保障司法機關的條文，亦無觸及審理國安案件法官的國籍問題，她深信這展視對香港司法制度的高度尊重及充分信任，但她稱限制國家安全案件法官的國籍並不罕有，稱很多國家的法官都有國籍限制。

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