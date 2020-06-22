地盤科文涉管有鐵釘石屎鑿等罪名不成立 (20:45)

案發時隸屬機動部隊的防暴警員陳政賢審訊時供稱，去年11月12日銅鑼灣崇光百貨門外發生堵路及破壞，他與同袍於晚上9時40分到達，甫下車即看見大約70至80名「街坊裝」的人四散。

他們之後跑到銅鑼灣駱克道至景隆街交界的案發地點，看見被告徐煒榤與20名「街坊裝」的人迎面跑來，因被告身材高大、揹着背囊，並避開他眼神，認為徐煒榤有可疑故截查他，並搜出鎅刀、刀片、兩盒鐵釘、兩把鑿、防毒面具及護目鏡等。

被告自辯時稱，他任職地盤科文，當日早上因有人堵塞交通，未能返回地盤工作，故到旺角購買石屎釘及石屎鑿，其他物品則是他平日用在地盤的工具。

裁判官裁決指出，控方傳召的警員作供清晰，在盤問下亦無動搖，但考慮過被告自辯，亦認為被告說法並非不可能，在疑點利益歸於被告下，裁定被告罪名不成立。

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