建築公司電工涉收逾10萬元回佣　認罪囚9個月 (19:00)

廉署稱，被告黃嘉華（46歲）為中國海外建築的前電工，他今日承認11項代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條。裁判官水佳麗頒令被告須向中國海外建築歸還103,450元，並斥責被告利用職權剝削工人。

廉署引述案情透露，案發時中國海外建築的子公司獲機場管理局委聘，參與香港國際機場一項基建工程。由於人手短缺，中國海外建築鼓勵其電工，當中包括被告，介紹其他電工到該地盤工作。而被告在2017年4月介紹一名電工入職，並告訴對方其日薪將會是1200元，而他每個工作日須給予被告350元回佣；涉事電工因不想失去工作機會，在該年5月至11月間先後7次向被告支付回佣61,950元。

案情續指出，被告在2017年7月再介紹其大舅成為該地盤的電工，經面試後以日薪1200元獲聘；被告向其大舅稱可安排他在樓面工作，助他額外掙取300元日薪，但每個工作日須向被告給予400元回佣。被告的大舅最終答應，並在同年9月至12月間4次向被告支付共41,500元回佣。

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