港區國安法｜譚耀宗：特首指定法官審案合理　湯家驊倡沿用陪審團制度 (12:53)

譚耀宗說，日後涉及國安的案件不會在內地審理，除非極其特殊情況，形容是少之又少。湯家驊則建議按照一貫做法，由首席法官指派或指定某法官處理涉及國家安全的案件，他相信特首會聽取司法界意見，因為特首不會對法官有認識。他又希望，日後在港審理涉及國家安全案件時，繼續有陪審團制度。

有關草案說明，香港要設立維護國家安全委員會，委員會亦會設立由中央指派的國家安全事務顧問。湯家驊說，有關架構是容許有專業知識、國防外交，自治範圍以外的資料，提供予特首在作決定及制訂政策時多一分考慮。他又稱，《基本法》是憲制文件，有凌駕性的法律效力，不認為「港區國安法」可修改《基本法》的保障。譚耀宗則稱，顧問是作為溝通橋樑，不認同是「太上皇」。

另外，草案說明亦指出，香港居民參選或者就任公職時應依法簽署確認文件、或者宣誓擁護《基本法》及效忠香港特別行政區，譚耀宗表示，以往做法「奇怪」，可選擇簽或不簽署確認書，因而出現很多人不簽署的情況，現時做法只是要進一步確立簽署確認書。

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