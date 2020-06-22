男教師涉28次更衣室偷拍裸男脫罪　官：未能證實裸照由被告拍攝 (13:12)

另他承認一項阻差辦公控罪，法官接納他一時惶恐阻礙警方，同情他因此失去教席收入銳減，判他罰款6000元。

被告黃志偉（41歲）案發時在灣仔區一所男校任教，現已離職。法官林偉權裁決時拒絕接納被告與警方錄取的兩份口供屬自願，亦不認為控方傳召的手機專家屬專家證人，形容該證人最多可算是「從手機擷取資料的鑑證人員」。因此，林官對被告手機中的影片及照片來源存疑。

此外，林官表示，控方亦未能證實更衣室實為何處，有可能是私人會所，不屬公眾地方，控方亦未能證明照片從香港境內拍攝，故裁定他28項作出有違公德的行為罪罪脫。

至於被告承認的一項阻差辦公罪，辯方透露他已擔任中學教師18年，案發時月薪逾7萬元。惟案發後學校校長建議被告放半年無薪假，另覓教師取代其職位，加上案件使被告患情緒病，最終令他自行離職，只靠補習維生，直言「被告係一個專業教師，有個咁嘅案底，從事返都好困難」。

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