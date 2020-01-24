保就業計劃｜首批「保就業」受惠名單公布　逾2.5萬僱主獲48億元工資補貼【附名單】 (11:01)

獲最多補貼的是養和醫療集團，獲得8594萬元補貼，承諾受薪員工人數3238人；時裝公司I.T Apparels Limited亦獲發4710萬元，員工人數1809人。優之良品有限公司獲批逾576萬元，涉及員工206名，另優之良品發展有限公司亦獲批逾40萬元，員工人數約18人。

政府發言人表示，過去兩星期已向兩批共59,500名僱主發放共約114億元工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名；兩批僱主當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。政府會在成功將工資補貼存入第二批僱主的指定銀行戶口後，公布有關僱主的名單，亦會盡快完成審批其餘申請及向成功申請的僱主發放工資補貼。

「保就業」計劃第一期申請於本月14日午夜截止，政府合共收到168,799名僱主申請，約佔合資格僱主數目的三分之二。

政府表示正檢視「保就業」計劃第一期申請的經驗和安排，稍後公布第二期的申請詳情，目標是於今年9月發放第二期補貼，用以支付今年9月至11月的工資。

首批已領取工資補貼的僱主名單

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