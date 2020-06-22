端午包糉應節　廚藝導師教路：糯米勿浸太久　包糉鹹水草宜浸過夜 (11:30)

Q1：包糉用鹹水草還是棉繩？

陳俊雄建議用鹹水草包糉較好，因有韌度，且天然無害。包糉前宜浸泡過夜，令水草變軟身；若以熱水烚軟水草，雖然省時，但會降低水草韌度，較易拉斷。

棉繩柔韌度較高，多用於製作體積較大、靈巧度及難度較高的糉。由於棉繩經紡織而成，有可能經化學物質漂白，建議包糉前用熱水烚2至3分鐘，作高溫消毒，同時洗走化學物。

Q2：糉葉需如何處理？

糉葉要先洗淨及浸泡5分鐘，再用熱水烚1至2分鐘，過冷水備用。一般鹹水糉需3塊大糉葉或約5塊小糉葉；鹼水糉則需2至3塊糉葉。

Q3：糯米要浸多久？

糯米要浸但最好不超過6小時，如果浸的時間過長會令糯米易碎，失去口感。

Q4：廣東糉糯米與綠豆的比例？

糯米與綠豆的比例可視乎個人喜好，使用1：1或4：6的比例，糯米愈多、糉的黏性愈強。

陳俊雄指出，廣東糉必備材料包括鹹蛋黃、糯米、綠豆及腩肉，加綠豆會有軟綿口感及減輕腩肉油膩感，用米酒、玫瑰露、五香粉醃腩肉可令腩肉口感香氣更有層次。此外，亦可視乎個人喜好加入蝦米、冬菇、花生、栗子等。

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