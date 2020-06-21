網民號召「和你shop」　入夜數十人元朗形點商場叫口號 (21:01)

【21:01】晚上8時許，數十人在元朗形點商場（YOHO MALL）一期中庭及各層高叫反修例口號，數人在中庭揮動旗幟，氣氛大致和平。商場廣播提醒市民保持適當社交距離，亦有職員手持告示在示威者之間遊走。

警方在形點商場一帶嚴密佈防，大批機動部隊警車在附近停泊，西鐵元朗站內亦有數名防暴警戒備。

旺角MOKO近百人拉橫額叫口號

【17:53】旺角MOKO有近百人叫口號、唱歌、展示旗幟及橫額，有市民舉手和應。其他商場則有零星市民叫口號。

下午2時許，旺角MOKO有市民拉起橫額及叫口號，防暴警於旺角東站戒備。到下午3時，聚集群眾增多至逾百人，群眾於不同樓層同叫口號，亦有人揮旗及唱歌。

在沙田，警方出動防暴警於商場外戒備，另有軍裝警於沙田站內巡視。至下午約3時，新城市廣場內有人叫口號，有市民和應，但沒有群眾聚集。

西環西寶城於下午約3時半有人用擴音機播歌，並多次叫喊口號，但未有人和應。

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