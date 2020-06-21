1萬元現金發放計劃今起登記　市民銀行交表：好開心 (12:53)

匯豐銀行旺角分行今早9時前便開放給市民入內等候，現場約30人，9時後陸續有市民到達遞交申請表。

已退休的王先生今年67歲，今早約8時40分到達銀行。他說交表過程約10分鐘，稱想及早交表，「（就算）今日死咗，啲錢可以當遺產畀仔女」，又說不怕政府延遲派錢。

70歲的蘇婆婆表示「好開心」，她在銀行內填寫申請表，認為銀行指示清晰，秩序良好。她會把金錢應用在醫療上，因為常常「周身骨痛」。

失業的梁先生53歲，今向銀行查詢網上登記事宜。他稱本來從事飲食業，過年後便失業，因為沒有強積金戶口，所以無法申請保就業計劃，又指綜援制度較為苛刻，故沒有申請。他認為「已經蝕咗好多」，政府只派1萬元不足夠，期望有2萬元。他現時居住劏房，預計1萬元只夠交2個月租。

現金發放書面登記分三階段進行，首批人士（1955年或之前出生）可於今天起遞交表格，預料7月20日可收到款項。

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