港區國安法｜梁愛詩：國安顧問無權執法指令非「太上皇」 (12:10)

梁愛詩表示，國安顧問將就特區履行維護國安相關事務提供意見，若委員會認為意見不對或不適用，可以不接受顧問的意見。然而國安委員會是向中央負責，顧問的意見若不被接受，應該上報中央政府，由中央政府向國安委員會交代，不可直接指令。她又不同意外界認為國安顧問角色等同黨委書記或「太上皇」的說法，稱所謂「太上皇」是有「尚方寶劍」或無限權威，惟《說明》已清楚表明顧問的角色，與特區政府職責並無衝突。

草案又列明由特首指定法官審理危害國安案件，梁愛詩稱，本港法官的委任由司法人員推薦委員會推薦，特首只能拒絕委任而不能作出揀選。不過她又認為特首作為國安委員會主席，會有特別的資訊和能力決定如何處理案件。而終審法院或高等法院首席法官基於司法獨立原則，並未有加入國安委員會，若他們在沒有相關資訊下負責指定法官處理國安案件，反而不太適合。

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