日偏食天文台直播　太空館教安全觀測日偏食方法【短片】 (14:33)

網上直播：

【11:30】今日（21日）既是夏至也是父親節，本港更將出現天文現象─日偏食。天文台預測今日大致天晴及炎熱，局部地區有驟雨，最佳觀賞日偏食位置是面向西方、沒有障礙物的地點。天文台今午將在網上直播日偏食，讓市民觀賞。

日食下午2時37分開始

根據天文台資料，本港地區日食將於今日下午2時37分開始，至下午5時25分結束，食甚（即月球圓面中心和太陽圓面中心最接近時）時間為下午4時08分。天文台提醒市民，不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，免損害眼睛，嚴重有可能導致失明。

太空館建議安全觀測法

香港太空館提醒，坊間透過太陽眼鏡、目鏡減光濾鏡、光碟或墨水池觀看日偏食，都不是安全的觀測太陽方法。太空館建議以下4個安全觀測法，並於網站免費提供針孔太陽投影盒紙樣下載，讓市民在家自製。

1.太陽濾光片：能阻隔99.99%以上陽光，可隔着濾光片直視太陽。

2.望遠鏡+鏡前減光濾鏡：陽光在進入望遠鏡前已被減弱至十萬分之一倍。

3.針孔太陽投影盒：陽光穿過針孔，投影在卡紙上。

4.望遠鏡投影法：陽光穿過望遠鏡，投影在板上。

21/6日偏食詳情：

時間 現象 仰角 方向（方位角） 下午 2 時 37 分 初虧 60 度 西（ 279 度） 下午 4 時 08 分 食甚 39 度 西北偏西 （ 283 度） 下午 5 時 25 分 復圓 22 度 西北偏西 （ 287 度）

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