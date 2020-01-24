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天文台直播日偏食　提醒勿直視太陽　太空館教4安全觀測法【LIVE】 (14:33)

【14:33】天文台正在facebook直播日偏食，讓市民觀賞。初虧時間為下午2時37分，食甚時間為下午4時08分，復圓時間於下午5時25分。

網上直播：

【11:30】今日（21日）既是夏至也是父親節，本港更將出現天文現象─日偏食。天文台預測今日大致天晴及炎熱，局部地區有驟雨，最佳觀賞日偏食位置是面向西方、沒有障礙物的地點。天文台今午將在網上直播日偏食，讓市民觀賞。

日食下午2時37分開始

根據天文台資料，本港地區日食將於今日下午2時37分開始，至下午5時25分結束，食甚（即月球圓面中心和太陽圓面中心最接近時）時間為下午4時08分。天文台提醒市民，不應以肉眼或透過望遠鏡直視太陽，免損害眼睛，嚴重有可能導致失明。

太空館建議安全觀測法

香港太空館提醒，坊間透過太陽眼鏡、目鏡減光濾鏡、光碟或墨水池觀看日偏食，都不是安全的觀測太陽方法。太空館建議以下4個安全觀測法，並於網站免費提供針孔太陽投影盒紙樣下載，讓市民在家自製。

1.太陽濾光片：能阻隔99.99%以上陽光，可隔着濾光片直視太陽。

2.望遠鏡+鏡前減光濾鏡：陽光在進入望遠鏡前已被減弱至十萬分之一倍。

3.針孔太陽投影盒：陽光穿過針孔，投影在卡紙上。

4.望遠鏡投影法：陽光穿過望遠鏡，投影在板上。

21/6日偏食詳情：

時間

現象

仰角

方向（方位角）

下午237

初虧

60

西（279度）

下午408

食甚

39

西北偏西283度）

下午525

復圓

22

西北偏西287度）

 

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