1萬元現金發放計劃今起登記　登記方法、日期、部分銀行優惠一覽 (08:35)

1萬元「現金發放計劃」今日（21日）起接受登記，參與計劃的21間銀行上午7時開始接受電子登記，不少銀行推出優惠。而全港約1000間銀行分行及約120間郵政局於上午9時至下午5時開放，方便市民遞交書面登記表格。計劃重點細節如下：
．申請資格：18歲*或以上的香港永久居民、包括移居海外的香港永久居民、領取綜援者、在囚及正被羈押者。
*2021年3月31日或之前年滿18歲的香港永久居民
登記日期：6月21日（星期日）上午7時起
截止日期：2021年12月31日
登記方法：
1. 電子登記
．透過網上理財服務登記，只需填寫本地聯絡電話號碼和選擇收款的個人銀行帳戶
．沒有網上理財戶口的人亦可透過銀行網站辦理電子登記，提供本地聯絡電話號碼、收款帳戶號碼及身分證號碼的頭4個字母或數字
．若於6月21日至6月30日期間申請，款項一律於7月8日左右陸續存入登記人指定的個人銀行帳戶，毋須急於在首一兩天登記
．由7月1日起進行的電子登記，在登記後約一星期收到款項
．市民利用網上銀行登記時，可留意各大銀行推出的優惠
2. 書面登記
．可於全港千多個地點領取表格，或按此下載表格，寄往指定香港郵政信箱182020號，或交往銀行分行，一般在登記後兩星期收到支票
．若於6月21日至7月4日書面登記，最快7月20日收錢
．若以書面登記，須按出生年份組別根據下列時間表分批開始登記：
1. 1955年或以前：2020年6月21日開始登記，預計7月20日起收款
2. 1956年至1970年出生：2020年7月5日開始登記，預計8月3日起收款
3. 1971年至2002年出生：2020年7月19日開始登記，預計8月17日起收款
．2020年8月2日起，未有在上述分批登記時段遞交表格的合資格人士，不論出生年份，可於2021年12月31日或之前任何時間進行登記
參與現金發放計劃的21間銀行
1.中國銀行（香港）
2.交通銀行（香港）
3.東亞銀行
4.中信銀行（國際）
5.中國建設銀行（亞洲）
6.集友銀行
7.創興銀行
8.花旗銀行（香港）
9.招商永隆銀行
10.大新銀行
11.星展銀行（香港）
12.富邦銀行
13.恒生銀行
14.香港上海匯豐銀行
15.中國工商銀行（亞洲）
16.南洋商業銀行
17.華僑永亨銀行
18.大眾銀行（香港）
19.上海商業銀行
20.渣打銀行（香港）
21.眾安銀行（只提供網上理財服務登記）
資料來源：明報、現金發放計劃網站、政府新聞處