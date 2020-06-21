1萬元現金發放計劃今起登記　登記方法、日期、部分銀行優惠一覽 (08:35)

．申請資格：18歲*或以上的香港永久居民、包括移居海外的香港永久居民、領取綜援者、在囚及正被羈押者。

*2021年3月31日或之前年滿18歲的香港永久居民

登記日期：6月21日（星期日）上午7時起

截止日期：2021年12月31日

現金發放計劃網址請按此

登記方法：

1. 電子登記

．透過網上理財服務登記，只需填寫本地聯絡電話號碼和選擇收款的個人銀行帳戶

．沒有網上理財戶口的人亦可透過銀行網站辦理電子登記，提供本地聯絡電話號碼、收款帳戶號碼及身分證號碼的頭4個字母或數字

．若於6月21日至6月30日期間申請，款項一律於7月8日左右陸續存入登記人指定的個人銀行帳戶，毋須急於在首一兩天登記

．由7月1日起進行的電子登記，在登記後約一星期收到款項

．市民利用網上銀行登記時，可留意各大銀行推出的優惠

2. 書面登記

．可於全港千多個地點領取表格，或按此下載表格，寄往指定香港郵政信箱182020號，或交往銀行分行，一般在登記後兩星期收到支票

．若於6月21日至7月4日書面登記，最快7月20日收錢

．若以書面登記，須按出生年份組別根據下列時間表分批開始登記：

1. 1955年或以前：2020年6月21日開始登記，預計7月20日起收款

2. 1956年至1970年出生：2020年7月5日開始登記，預計8月3日起收款

3. 1971年至2002年出生：2020年7月19日開始登記，預計8月17日起收款

．2020年8月2日起，未有在上述分批登記時段遞交表格的合資格人士，不論出生年份，可於2021年12月31日或之前任何時間進行登記

參與現金發放計劃的21間銀行

1.中國銀行（香港）

2.交通銀行（香港）

3.東亞銀行

4.中信銀行（國際）

5.中國建設銀行（亞洲）

6.集友銀行

7.創興銀行

8.花旗銀行（香港）

9.招商永隆銀行

10.大新銀行

11.星展銀行（香港）

12.富邦銀行

13.恒生銀行

14.香港上海匯豐銀行

15.中國工商銀行（亞洲）

16.南洋商業銀行

17.華僑永亨銀行

18.大眾銀行（香港）

19.上海商業銀行

20.渣打銀行（香港）

21.眾安銀行（只提供網上理財服務登記）

資料來源：明報、現金發放計劃網站、政府新聞處

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