1萬元現金發放計劃今早7時起登記　5分鐘完成電子登記【附登記教學】 (08:40)

1萬元「現金發放計劃」今日（21日）起接受登記，參與計劃的21間銀行今早7時開始接受電子登記。明報即時新聞記者今早透過恒生銀行的網上理財戶口登記，約5分鐘完成登記程序，登記過程可參閱本文圖片。
登記日期：6月21日（星期日）上午7時起
截止日期：2021年12月31日
若於6月21日至6月30日期間申請，款項一律於7月8日左右陸續存入登記人指定的個人銀行帳戶，毋須急於在首一兩天登記；由7月1日起進行的電子登記，在登記後約一星期收到款項。
參與現金發放計劃的21間銀行
1.中國銀行（香港）
2.交通銀行（香港）
3.東亞銀行
4.中信銀行（國際）
5.中國建設銀行（亞洲）
6.集友銀行
7.創興銀行
8.花旗銀行（香港）
9.招商永隆銀行
10.大新銀行
11.星展銀行（香港）
12.富邦銀行
13.恒生銀行
14.香港上海匯豐銀行
15.中國工商銀行（亞洲）
16.南洋商業銀行
17.華僑永亨銀行
18.大眾銀行（香港）
19.上海商業銀行
20.渣打銀行（香港）
21.眾安銀行（只提供網上理財服務登記）
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