1萬元現金發放計劃今早7時起登記　5分鐘完成電子登記【附登記教學】 (08:40)

登記日期：6月21日（星期日）上午7時起

截止日期：2021年12月31日

若於6月21日至6月30日期間申請，款項一律於7月8日左右陸續存入登記人指定的個人銀行帳戶，毋須急於在首一兩天登記；由7月1日起進行的電子登記，在登記後約一星期收到款項。

參與現金發放計劃的21間銀行

1.中國銀行（香港）

2.交通銀行（香港）

3.東亞銀行

4.中信銀行（國際）

5.中國建設銀行（亞洲）

6.集友銀行

7.創興銀行

8.花旗銀行（香港）

9.招商永隆銀行

10.大新銀行

11.星展銀行（香港）

12.富邦銀行

13.恒生銀行

14.香港上海匯豐銀行

15.中國工商銀行（亞洲）

16.南洋商業銀行

17.華僑永亨銀行

18.大眾銀行（香港）

19.上海商業銀行

20.渣打銀行（香港）

21.眾安銀行（只提供網上理財服務登記）

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