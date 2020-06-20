新冠肺炎｜祿泉樓染疫78歲女住客不治　成港第五名新冠肺炎死者 (21:44)

威爾斯親王醫院公布，一名確診感染新型冠狀病毒的78歲女病人（個案1092）今午（20日）離世。翻查資料，她是沙田瀝源邨祿泉樓8樓住客，居於大廈首名確診34歲嘉里物流蔬果包裝女工的對面單位。本港至今已有5名感染新型冠狀病毒的病人不治。
今日去世的女病人生前沒有長期病患，祿泉樓爆發感染群組後，她本月1日交回深喉唾液樣本，當晚確診，當時無病徵。她翌日入院治理，當時發燒、呼吸困難及咳，初時情況穩定，其後轉差，8日入住深切治療部，情況危殆，要插喉、洗腎及使用呼吸機協助呼吸，並要注射強心針。據了解，病人治療期間曾使用蛋白酶抑制劑（Kaletra），但因嚴重腹瀉停藥，只接受干擾素治療；她亦曾接受恢復血漿治療，但輸兩包血漿後情況仍沒改善，醫生其後曾為她試用IL-6單株抗體，望能抑制體內免疫風暴。病人情況一度好轉，由危殆轉為嚴重，惟其後病情再次惡化，前日（18日）再列為危殆，延至今午5時33分不治。
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