港區國安法｜公民黨：草案如利劍直插司法行政機關　民建聯：可兼顧兩地差異 (21:30)

新華社今日（20日）公布全國人大常委會法制工作委員會負責人就「港區國安法」向全國人大作出的說明，公民黨黨魁楊岳橋形容草案猶如一把「利劍」，直接插入香港的司法和行政機關內。民建聯對人大常委會公布的說明表示歡迎及支持，認為草案可以兼顧兩地差異。
楊岳橋表示，「港區國安法」草案容許特首揀選審理案件的法官，與香港奉行的司法獨立相違背；他質疑草案並無提及特首揀選法官的標準，憂慮若被揀選的法官在處理案件上未獲上意的認可，或會遭到「移除」。他又質疑「港區國安法」草案提出設立的維護國家安全委員會，會否受到立法會監督，認為「國安委」的出現會影響本港執法及檢控工作，與一國兩制及三權分立等原則背道而馳。
民建聯發聲明稱，草案說明的內容已證明「港區國安法」既符合香港的實際情況和行使普通法制度的特點，又能充分體現到維護國家安全的需要；民建聯要求港府及早準備，籌備執行港區國安法的架構及隊伍，待法案通過後可立即有效執行。
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