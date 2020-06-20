港區國安法｜譚耀宗：港區國安法凌駕本地法律　違者監禁3至10年 (20:33)

人大常委會法工委負責人就「港區國安法」的說明今日（20日）發布，全國人大常委譚耀宗表示，港區國安法放進《基本法》附件三是中央立法，與香港本地法律層次不同，對本地法律有凌駕性。他又稱，港區國安法下沒有罪行會判終身監禁，草案條文對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動，以及勾結外國或者境外勢力危害國家安全4類犯罪行為有清晰界定，罰則根據案情輕重決定，案情輕微者監禁3年，其他則監禁5年至10年，與香港刑法相若。
譚耀宗表示，今次人大常委會並未就港區國安法法律草案作表決。這意味人大尚要就此至少再開會一次。
駐港國安公署管轄權包括拘捕犯人後送內地審訊
他說，中央設立的「駐港維護國家安全公署」是負責督導、指導特區的國家安全工作，層級與「外交部駐港特派員公署」等相同，而行使「管轄權」則是另一回事，要由特區政府向中央提出。對於人大常委會法工委負責人作出的說明指出，國安公署和國家有關機關，可在特定情況下對極少數危害國安案件行使管轄權，譚耀宗表示，程序是由特首提出，中央批准，主導權在特首手上，相關情況是特區政府無法控制，例如戰爭等極端情况，或與外交有關。他又稱，「管轄權」包括「執法和司法」，執法是拘捕犯人後送往內地，由內地司法機構審訊，例如最高人民法院。
他又指出，香港設立的「維護國家安全委員會」下設「秘書長」，由特首提名、中央任命，秘書長是香港人，現時未有人選；「國家安全事務顧問」則會是「中央的人」。
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