港區國安法｜譚耀宗：港區國安法凌駕本地法律　違者監禁3至10年 (20:33)

譚耀宗表示，今次人大常委會並未就港區國安法法律草案作表決。這意味人大尚要就此至少再開會一次。

駐港國安公署管轄權包括拘捕犯人後送內地審訊

他說，中央設立的「駐港維護國家安全公署」是負責督導、指導特區的國家安全工作，層級與「外交部駐港特派員公署」等相同，而行使「管轄權」則是另一回事，要由特區政府向中央提出。對於人大常委會法工委負責人作出的說明指出，國安公署和國家有關機關，可在特定情況下對極少數危害國安案件行使管轄權，譚耀宗表示，程序是由特首提出，中央批准，主導權在特首手上，相關情況是特區政府無法控制，例如戰爭等極端情况，或與外交有關。他又稱，「管轄權」包括「執法和司法」，執法是拘捕犯人後送往內地，由內地司法機構審訊，例如最高人民法院。

他又指出，香港設立的「維護國家安全委員會」下設「秘書長」，由特首提名、中央任命，秘書長是香港人，現時未有人選；「國家安全事務顧問」則會是「中央的人」。

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