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港區國安法｜BNO持有人辦「集氣會」　促英國盡快落實擴大BNO權利 (17:55)

人大正就「港區國安法」立法，近日有不少港人申請續領英國國民（海外）護照（BNO），希望英國政府放寬BNO持有人留英期限，容許在英國工作及讀書。民主黨今日（20日）與約50名BNO持有人舉辦「集氣會」，要求英國盡快落實擴大BNO權利，清晰訂明細節，並制訂方法令持有人成為英國居民。民主派黨又要求英國想辦法幫助1997年前沒申請BNO及1997年後出生的港人。

58歲Jason是集氣會參加者之一，兩年前其一家三口已續領BNO。他表示，自己是土生土長香港人，1997年後已感覺到言論自由被打壓，「但現在不止言論自由被打壓，集會自由被打壓，甚至乎唱歌仔都被打壓，如果國安法過咗之後，必然變本加厲」。他認為，若法律變成人治而非法治，不公平的審判將會不斷重複，形容現時港人是「熱鍋上的螞蟻」，希望英國政府負責任，讓BNO「平權」。

人大常委會審議「港區國安法」的4類犯罪行為，包括「『勾結』外國或者境外勢力危害國家安全」。民主黨國際事務委員會主席劉慧卿被問過去經常到訪外國交流，會否擔心被指「勾結」，她說「冇打算去改變」，指出香港是國際社會，反問為何不可與外國政府官員、商界、專業人士交流，「若共產黨話我犯法，咁你攞出證據」。

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