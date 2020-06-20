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港區國安法｜歐洲議會決議促向國際法院告北京　中方：譴責干涉內政港務 (16:50)

人大常委會周四（18日）起一連三日在北京開會，審議「港區國安法」條文。歐洲議會周五（19日）通過無約束力決議，促歐盟及成員國在中國一旦在港實施國安法時，把北京告上海牙聯合國國際法院，並對中國實施經濟制裁。中國全國人大外事委員會回應事件，強烈譴責及堅決反對有關決議插手香港事務、干涉中國內政。

歐盟、英國、美國及澳洲等國家，早前已相繼批評人大制訂「港區國安法」違反《中英聯合聲明》及香港《基本法》。歐洲議會周五以565票贊成、34票反對、62票棄權，通過決議案，提出若中國在香港實施國安法，促請歐盟與其成員國向國際法院控告北京違反《中英聯合聲明》和《公民權利和政治權利國際公約》；並考慮向中國實施經濟制裁，以經濟方式表達反對中國打壓人權。

中國全國人大外事委員會發言人尤文澤今日（20日）回應事件，稱歐洲議會的決議「嚴重歪曲事實，打着『人權』、『保衛香港高度自治』的幌子，公然插手香港事務、干涉中國內政」，對此強烈譴責及表示堅決反對。他表示中國管治香港的法律依據是憲法和香港《基本法》，而非《中英聯合聲明》；《中英聯合聲明》不能成為任何外國、組織和個人干涉香港事務和中國內政的藉口。

尤文澤又稱，人大鑑於香港在維護國家安全方面的嚴峻形勢，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，是為確保「一國兩制」行穩致遠，維護香港的長期繁榮穩定，這屬中國內政，符合中央對香港的一貫方針政策。

（路透社/新華社）

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