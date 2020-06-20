港區國安法｜政府再譴責罷工罷課公投　重申立法不影響港人權利 (16:15)

政府發言人指出，近日有人抹黑國家安全立法工作，散播失實及誤導資訊，企圖製造社會不穩的局面，並稱有組織發動公投反對港區國安法，惟《基本法》和香港法律體系沒有「公投」制度，所謂「公投」沒有憲制基礎及律效力。「罷工罷課公投」只是利用市民和學生達到政治目的。

對於有議員辦事處用作「所謂罷工罷課公投」投票站，政府再引述《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》指出，區議員行事方式不應使其處境可能有負市民對區議員在一般應有的行為準則方面的期望，並應確保其行為不會令區議會信譽受損。若議員辦事處用於執行與區議會無關的職務，例如作上述活動的投票站，有關開支將不獲發還。

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