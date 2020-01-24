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港區國安法｜父帶3歲女參加罷工公投　稱若遭算帳另找工作「好過我哋以後冇得算帳」 (15:00)

「二百萬三罷工會聯合陣線」及「中學生行動籌備平台」今日（20日）舉行「罷工罷課公投」，就「港區國安法」表達意向。有參與公投的工會成員認為，港區國安法箝制港人自由，市民要反對；亦有父親沒有因家累而不敢罷工，稱若被秋後算帳就另找工作，「好過我哋以後冇得算帳」。

今早在九龍慈雲山蒲崗村道投票的「香港白領行政及文職同行工會」會員陳小姐認為，港區國安法對港人一定有威脅，趁現在仍可發聲就繼續發聲，對公投會否通過罷工仍抱觀望態度，若成功通過，她會參與罷工，指出現時港人言論自由嚴重受壓，國安法箝制港人自由，市民一定要反對。她又說，公投是香港市民的自由，不論政府怎說，自己最緊要做到自己的部分。

香港資訊科技界工會會員黃先生表示，今次公投議題關乎香港未來，希望盡自己責任參與。對於會否擔心參與投票會被秋後算帳，他說若多人投票就不害怕，秋後算帳難度亦較高。

彭先生為電子科技人員協會會員，帶同3歲女兒一同到慈雲山票站投票，希望表達反對港區國安法的意願。他認為未來香港情況難以想像，亦憂女兒未來接受的教育會有政治入侵，故若有能力會考慮移民或送她到國際學校。對於會否因有家累不敢罷工，他說，「如秋後算帳咪搵過第二樣（工作）囉，好過我哋以後冇得算帳」，暫時其公司都沒給予壓力。明日為父親節，其父親節願望為「全世界攻陷中共」。

就讀中五的林同學擔心港區國安法影響人身自由，亦不滿香港法例由全國人大直接頒布。他指出，中學生雖可在網上投票，但票站在住所附近，故「唔好咁懶」，參與實體投票。他說，就讀的中學向來避談政治，面對教育局連日批評，他認為每個人都有發表意見的權利，亦指出自己有獨立思想並非被煽動。問到如通過罷課是否就會參與，林同學稱仍然會怕，但若多同學參與就會一起罷課。

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