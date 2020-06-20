維園球場關閉近3月今重開　大批市民到場踢波打籃球 (14:25)

本港新型冠狀病毒疫情趨穩定，所有免費戶外硬地及沙地球場，包括戶外足球場、籃球場、排球場等關閉近3個月後今（20日）重開，有市民表示十分興奮，亦有市民覺得多月沒有運動，身體機能轉差。維園6個硬地足球場及4個籃球場今早重開，吸引大批市民到場運動及圍觀。記者現場所見，每個足球場約有20人，4個籃球場則約有60人，場內有小朋友參與足球訓練班，亦有長者及年輕人在場打波。天氣炎熱，部分人脫去上衣，全部都沒戴上口罩。
19歲的鄺同學過去一周打兩至三次波，惟由去年12月起因傷暫停，其後又遇上疫情，已半年未有打波。他說，今日十分興奮，早於17日下午與「波友」約好重回球場。喜歡運動的他，在球場關閉時只好把興趣轉移到靜態活動，在家玩遊戲機、寫書法及看電影，但也會「手痕」想打波。他笑言。今日「好辛苦」，覺得心肺功能變差，投籃時肌肉又「扯住痛」，在運動方面要循序漸進。
18歲的江同學是應屆中學文憑試（DSE）考生，他本以為試後可以「放監」打籃球，惟遇上疫情，只好留在家中。但其間也忍不住到「封框」的籃球場投籃「過吓癮」。
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