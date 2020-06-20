警新界北反黑拘63人　搗破賭檔檢武器 (13:07)

行動中，警方為打擊三合會收入來源，搜查大埔區酒吧、遊戲機中心及目標住宅單位，另在街市打擊街頭賭博，警方拘捕39男12女，年齡介乎17至87歲，被捕者包括上水及大埔區三合會骨幹成員，涉嫌非法賭博、賣淫、傷人等。警方亦接獲市民舉報，檢獲兩把開山刀及21支鐵通，不排除用作非法用途。

另外，周二（16日）凌晨約2時半，元朗工廈一間酒吧發生傷人案，兩名分別27及40歲、有三合會背景事主在酒吧內飲酒，其間與3名不認識的男子爭執。3男子取出刀斬向兩事主，兩人身中多刀，一人左手中指、無名指及右手手筋被斬斷，頭頂及大腿多處刀傷，另一人頭頂及右手尾指有刀傷，兩人由救護車送院治理，傷勢較重者仍留醫，情況穩定，另一人則已出院。警方正追緝兩名年約20至30歲、持香港身分證、有三合會背景尼泊爾籍男子。

同日清晨，警方接報稱一名救護員在屯門醫院工作期間，被多名男子包圍指罵，警方到場截查7人，惟他們拒絕配合調查，其間大聲以粗言穢語辱罵警員。警方周四（18日）在天水圍及元朗分別拘捕兩名26歲及40歲中國籍男子，他們報稱無業，均有三合會背景，經調查後，警方相信事發時涉事7人擔心一名正接受治療的朋友傷勢，情緒非常激動，警方正追緝涉案5人。